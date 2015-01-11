Медсанчасть Озерска повысили в статусе: теперь это областная клиническая больница

Центральная медико-санитарная часть закрытого города Озерска получила новый статус в системе федерального медико-биологического агентства и переименована в клиническую больницу № 71. Соответствующий приказ подписал руководитель ФМБА Владимир Уйба.

В Челябинской области статус клинической имеют областная больница, областная детская больница, а также окружной онкологический диспансер. По словам главного врача лечебного учреждения Озерска Евгения Фомина, это важный, но не последний этап в развитии клиники.

«Это большое доверие, но и показатель нашей работы, — сообщил Znak.com главный врач Озерской клинической больницы № 71 Евгений Фомин. — На базе нашей клиники проходят практику и обучение студенты медицинских колледжей, Челябинского и Екатеринбургского медицинского вузов. У нас же сформирована аттестационная комиссия, которая оценивает качество подготовки медработников системы ФМБА в УрФО. Кроме того, у нас сформированы отряды реагирования при различных ЧП, а также при нештатных посадках космонавтов. Тесно сотрудничаем с Институтом биофизики по поводу организации труда на ПО „Маяк“. В состав нашего учреждения включен центр профпатологии. Мы занимаемся не только практикой, но и наукой».

При этом, по словам Евгения Фомина, новый статус не означает, что клиника автоматически получит большее финансирование. Напомним, ранее жители Озерска не раз высказывали жалобы на качество медпомощи, а также условия труда врачей и содержания пациентов.

«Мы относились к больнице 2-го уровня, но, чтобы стать учреждением 3-го уровня, мы должны оказывать высокотехнологичную помощь. Это позволит претендовать на 3-й уровень, что даст лучшее финансирование, большие зарплаты сотрудникам, средства на ремонт и оснащение. Сейчас будем работать именно в этом направлении», — отметил главврач.

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