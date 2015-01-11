На Южном Урале зафиксирован еще один случай свиного гриппа

На Южном Урале продолжаетcя сезон простуд и гриппа. В лаборатории миасской горбольницы № 2 выявили случай заражения свиным гриппом. Этой зимой для маленького городка он стал первым.

Грипп типа А, к которому относится и свиной, считается более агрессивным, чем B. Этот штамм гриппа чаще мутирует, поэтому его сложно держать под контролем при помощи плановой вакцинации. Как следствие у пациентов чаще развиваются тяжелые осложнения, которые могу привести к смертельному исходу.

По данным областного Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

Медики призывают быть осторожнее: не контактировать с больными и более тщательно соблюдать правила личной гигиены.

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