Путешествие в соломенный Париж и ангел для любимой собаки.

Всегда интересно читать зрительские отзывы после спектаклей. Чем запомнилась эта история? Какой след оставила в душе?

Создавая спектакль, режиссер театральными средствами «пишет» своему зрителю некое послание. Долетело ли «письмо» до адресата? Может быть, увидел что-то свое? Вот это и становится понятным через отклики из зала.

Актеры хорошо пели и показывали эмоции.

Хотелось спросить, как у них это получается?

Лиза Куприна, 3 класс, школа №33

Свои отзывы прислали нам третьеклассники школы №33 (педагог Марина Николаевна Зотеева). Если судить по количеству посещений театра кукол за последние 4 года, то школу №33 можно назвать самой театральной в Озерске. На этот раз они посмотрели соломенную сказку с длинным, интригующим названием «Как царь русский дочек замуж выдавал за женихов французских».

Светлана Трофимова-Ерохина и Роман Соловьев рассказали забавную историю о том, как во всем славном городе Париже сыскался лишь один жених, достойный стать мужем царской дочки, и трем русским красавицам пришлось проявить фантазию, смекалку и трудолюбие, чтобы в девицах не остаться. Пока актеры и их соломенные персонажи путешествовали по Европе, пекли хлеб и шили рубахи, дети в зрительном зале внимательно следили за происходящим и мечтали о чем-то своем…

Мне вчера понравился спектакль. Очень хорошие актеры, песни. Мне очень понравилась самая умная кукла. Актеры так хорошо играли, что мне захотелось выйти на сцену. Максим Козлов

У меня осталось в душе такое чувство, что я была в Париже и был французский кавалер, который играл на аккордеоне. Ставлю 5 баллов из пяти. Мне очень хочется, чтобы я играла с ними на сцене. Соня Воропаева

Актеры были смешные, веселые и эмоциональные. В спектакле мне запомнились три куклы-принцессы. Я была рада, что Настенька нашла себе жениха. Оболдина Анастасия

Актеры молодцы, они придумали очень красивый спектакль со счастливым концом. Настя Бугрова

Мне понравилось, когда Актриса и Актер пели. А еще я видела, как три дочки готовил и шили. Мне понравилась третья дочка Настенька. Настя Филиппова

Вчера я ходил на спектакль. Мне там понравилось, как нас учили делать кукол и как дяденька танцевал. Богдан Лузин

У меня в душе остались веселые, отличные и жизнерадостные воспоминания. Актер и Актриса, я бы хотела встать и сыграть с вами. Понравились песни, и как актер играл на музыкальном инструменте, а актриса пела песни. И как мы делали ангелов. Амалия Горожанцева

А после спектакля каждый получил подарок – маленького тряпичного ангелочка, которого ребята тут же и сделали под руководством артистов. Восторгам не было предела! Старались все: и дети, и их учителя, даже осветителю Кристине выдали лоскуток и веревочки. На прощание Светлана Трофимова-Ерохина предложила ребятам подвесить ангелочков у себя дома куда-нибудь повыше.

- И тогда они будут охранять ваших родных: маму, папу, всю вашу семью, - объяснила она.

- А на собак это распространяется? – перебила актрису одна шустрая девочка.

Конечно, распространяется. Хорошее настроение и вера в лучшее – самая большая радость, которую театр может подарить своим зрителям.

Вы очень хорошо сыграли! Спасибо вам за спектакль! Маша Бугрова.

Юлия Клепикова