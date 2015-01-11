В чьих руках спасение утопающего? Обсудим этот и другие вопросы с Еленой Коробовой…

2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности...
А том, что значит "культура безопасности" и могут ли озерчане считать, что они в этой самой безопасности, мы поговорим с Еленой Коробовой, инструктором ГО (Муниципальная поисково-спасательная служба Озёрского городского округа).
Интервью состоится в четверг, 29 марта. Вы можете оставить свои вопросы в комментариях или прислать на [email protected]
Все они будут либо озвучены, либо переданы Елене Коробовой.
Интервью будет доступно к просмотру на сайте Озёрск.ру и канале УКС-ТВ с 30 марта.
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