Челябинский аэропорт переходит на летнее расписание

Челябинский аэропорт обновил полётную программу, сообщают в пресс-службе компании.

С 25 марта увеличилось количество вылетов и направлений по России, а также добавились новые международные маршруты.

В настоящее время ведутся переговоры по увеличению рейсов в Пермь, Душанбе, Тунис, Анапу. С 21 апреля запланировано открытие рейсов в Астану.

Рейсы в Турцию предварительно стартуют с 4 апреля. Добавятся новые турецкие направления, например, с 31 мая возобновятся рейсы на направлении Даламан. Откроется новое направление в Газипашу.

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