В Челябинскую область может прийти вторая волна гриппа и ОРВИ

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как неэпидемическая.
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже порогового на 1%. За прошедшую неделю в регионе заболело 32375 человек.
"Рост заболеваемости отмечен в 17 муниципальных образованиях области, в том числе в городе Челябинске на 8%", - отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Отметим, что по прежнему приостановлен учебный процесс в 8 классах 8 школ и 3 группах 3 детских садов. Тем временем заболеваемость идет на спад, так как сейчас школьники ушли на каникулы. Однако есть вероятность наступления второй волны заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом после того, как учебные заведения снова откроются.
https://31tv.ru
Ключевые теги: Челябинская область, здоровье, эпидпорог.
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