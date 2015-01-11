Подготовку Челябинска к саммитам 2020 года обсуждают в Москве

Сегодня губернатор области Борис Дубровский работает в Москве.

Он примет участие в заседании коллегии министерства транспорта России, где доложит о планах по развитию дорожной инфраструктуры перед саммитами ШОС и БРИКС.

В частности, речь пойдет о строительстве перрона для нового аэровокзала, а также стоянки для большого количества самолетов.

Еще один важный вопрос – условия концессионного соглашения между Минтрансом России и хозяйственным партнерством “Уральская скоростная магистраль”. Распоряжение о возможном заключении соглашения подписал 23 марта министр транспорта Максим Соколов. Теперь предстоит определить, на каких условиях будет реализован проект: сколько потребуется федеральных денег, какую часть должны внести инвесторы и регионы, какой ожидаемый доход будет приносить эта дорога. Напомним, высокоскоростные поезда планируют запустить между Челябинском и Екатеринбургом.

https://www.cheltv.ru