Мигранты ехали по Челябинской области в битком набитом «Мерседесе”

Грузопассажирский автофургон Мерседес-Бенц остановили сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области 27 марта на 157 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск. В салоне автофургона водитель перевозил, при всего 7 местах для перевозки, 21 пассажира.

Сам 48-летний водитель также является иностранцем – жителем республики Кыргызстан, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Чтобы перевезти такое количество пассажиров в грузовом отсеке, хозяин машины основательно потрудился, соорудил два этажа, а вот сотрудники ГИБДД посчитали этот креатив «признаком внесенных изменений в конструкцию транспортного средства».

Поэтому, в отношении водителя автомобиля Мерседес-Бенц сотрудники Госавтоинспекции вынесли сразу 2 постановления об административном правонарушении: за нарушение правил перевозки пассажиров и за внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

Всех перевозимых граждан и водителя задержали и доставили в ОМВД России по Нагайбакскому району Челябинской области. После установления личности и проверки законности их пребывания на территории России, иностранцев либо отпустят, либо выдворят из России, но уже на двух из них сотрудники ОУФМС составли административные протоколы за нарушение правил въезда и режима пребывания на территории Российской Федерации.

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