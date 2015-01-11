Для собственников ТРЦ хотят ввести страховую ответственность

Цена такой страховки «может варьироваться от одной-двух тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от количества людей, которые посещают такие здания.

Всероссийский союз страховщиков подготовил предложения, которые уже на этой неделе могут направить в Госдуму. По мнению авторов, введение страхования ответственности собственников мест массового скопления людей повысит пожарную безопасность таких объектов.

По оценкам организации, могут быть застрахованы около 400 тысяч объектов по всей стране. Лимит покрытия за вред жизни и здоровью составит 2 млн руб. При этом ежегодные сборы страховщиков от нового вида страхования вряд ли превысят 6–7 млрд руб, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«В зависимости от уровня противопожарной защиты объекта и перечня рисков страховая компания будет устанавливать страховую премию. Если уровень противопожарной защиты объекта высок, угроза возникновения пожара незначительна, то и страховая премия будет минимальной. Если же уровень противопожарной защиты объекта низкий, существует достаточно высокая угроза возникновения пожара, – то и страховая премия будет высокой», – пояснил он.

Также Юргенс уточнил, что это будет не обязательное страхование, а вмененное. Разницу от этого почувствуют скорее не покупатели полисов, а страховщики – им не придется, к примеру, создавать компенсационный фонд на случай ухода с рынка. Кроме того, они не будут заниматься продажей этих полисов.

Как отмечают « Ведомости», для бизнеса эта идея обернется новой нагрузкой. Например, торговый центр нельзя будет ввести в эксплуатацию, пока его собственник не застрахует свою ответственность перед третьими лицами. Не должны будут проводиться без такого полиса массовые мероприятия.

Добавим, что идея страховать ответственность организаторов массовых мероприятий обсуждается еще с момента пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. По данным ВСС, сгоревший кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» также не был застрахован.

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