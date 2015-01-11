Становая тяга в 120 или жим лёжа в 162,5 киллограмм? Да легко!

В минувшую субботу, 24 марта, в кск «Лидер» состоялся открытый Чемпионата г.Озёрска по жиму лёжа и становой тяге, посвященный 9-ти летию СК "Геркулес".

Как отметил один из организаторов мероприятия, а по совместительству руководитель ЦРОФП Гагарин (первого клуба функционального многоборья в ОГО) Юрий Ситников, в этом году соревнования отличаются от предыдущих тем, что впервые в программу включена становая тяга, которая является одним из самых популярных упражнений, в особенности у представительниц прекрасного пола.

Той, которой покорился максимальный вес и в жиме лёжа, и при выполнении становой тяги, стала ученица тренера Николая Пилипишко Татьяна Фаррафутдинова. Как отметила сама Татьяна, ещё 4 года назад она и подумать не могла, что будет участвовать в подобных мероприятиях, ведь первоначальной целью посещения тренажёрного зала было приведение фигуры в форму, желание похудеть. Постепенно влившись в процесс, Татьяна получила предложение от своего наставника тренироваться на более серьезном уровне. Всем соревнованиям, в которых принимала участие Татьяна, предшествовала серьезная подготовка. Эти также не стали исключением. В ближайшее время озёрская атлетка планирует принять участие, в том числе, и на Чемпионате Европы. Между тем, прошлой осенью Татьяна удачно выступила на Чемпионате Мира, где заняла 2-е место. На вопрос, как реагируют на происходящее родные и близкие, Татьяна не без гордости отметила, что в семье царит полное понимание: так, двоюродный брат Радик Давлетшин получил звание мастера спорта по жиму штанги лёжа, а дядя Амир Давлетшин в 68 лет выполнил норматив МСМК по пауэрспорту.

В Чемпионате засветилась и ученица легендарного мастера спорта России международного класса по жиму лежа WPC, по тяжелой атлетике, атлетизму, неоднократного призёра российских и международных соревнований Игоря Куимова Юлия Дубовикова, занявшая первое место в своей весовой категории в дисциплине «Становая тяга», вес штанги 120 кг.

Стоит также особо отметить достижения Алексея Чернова, председателя клуба по американскому футболу «Зверобои», который смог сам себя удивить, легко и непринуждённо взяв максимальный вес 162,5 кг при выполнении упражнения «Жим лёжа» в своей весовой категории.

Победители соревнований:

Жим лежа (мужчины):

Горкун Александр

Галиакбаров Ринат

Киселев Вячеслав

Жиронкин Игорь

Чернов Алексей

Жим лежа (женщины):

Гафина Елена

Фаррафутдинова Татьяна

Становая тяга (мужчины):

Пластеев Андрей

Шувалов Владислав

Цыганов Денис

Становая тяга (женщины):

Дубовикова Юлия

Шальчинова Ирина

Александра Лебедева