» На миллионные дотации из бюджета претендуют 17 южноуральских городов

В 2018 году в РФ стартовал конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек – желание участвовать в конкурсе подтвердили 17 городов Челябинской области.

В список вошли Карабаш, Юрюзань, Сим, Касли, Катав-Ивановск, Куса, Пласт, Верхний Уфалей, Кыштым, Усть-Катав, Южноуральск, Аша, Карталы, Сатка, Трехгорный (ЗАТО), Снежинск (ЗАТО) и Троицк. Каждый из них может подготовить один или несколько проектов. Во многих населенных пунктах территории для благоустройства выбираются путем общественного обсуждения.

Сейчас проекты находятся в стадии разработки. Муниципалитеты должны до 20 апреля представить их межведомственной комиссии под председательством губернатора Бориса Дубровского. Лучшие заявки будут отправлены в Минстрой РФ в срок до 28 апреля.

Южноуральские города представлены в трех подгруппах:

- города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек. В Челябинской области в этой категории заявлены Троицк и Снежинск. Победители в этой группе могут рассчитывать на дотацию из федерального бюджета в размере до 100 млн рублей;

- города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек. В ней за грант собираются побороться Верхний Уфалей, Усть-Катав, Кыштым, Южноуральск, Аша, Карталы, Сатка, Трехгорный. Главный приз в категории – субсидия до 80 млн рублей.

- города, в которых проживает от 10 до 20 тыс. человек (Карабаш, Сим, Касли, Катав-Ивановск, Юрюзань, Куса, Пласт). Обладатели лучших проектов получат на их реализацию до 55 млн рублей.

- малые города с численностью населения до 10 тыс. человек включительно. Им в случае победы полагается дотация в 30 млн рублей.

В Минстрое Челябинской области подчеркнули, что данный конкурс грантов не является частью проекта «Формирование комфортной городской среды», а реализуется параллельно

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