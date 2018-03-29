Новости Городские новости Оперативная обстановка на 29.03.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озёрского городского округа. Сегодня четверг 29 марта 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 2 град. С • атмосферное давление 729 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 95 % • ветра северный 4 м/с. 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП Без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 63 п.7, К.Маркса 2 п.2, Менделеева 21, Строительная 56, Строительная 57 с 9 до окончания Луначарского 21-2п, Космонавтов 18,42, Победа 5, Мира 36 с 9 до 12 часов Ленина 48, Уральская 16 с 9 до 15 час Иртяшская 7-9п с 10 до 14 часов 2 В сетях электро- снабжения 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского37, 63 п.7, К.Маркса 2 п.2, Калинина 4 с 9 до окончания Луначарского 21-2п, К Маркса 32-3,4 п, Космонавтов 18,42, Победа 5,37, Ленина 38, 74, Мира 36 с 9 до 12 часов Ленина 48, Уральская 16 с 9 до 15 час Иртяшская 7-9п с 10 до 14 часов 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 29 марта 2018 года III. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в горах в снег, местами сильные, днем в большинстве районов небольшие осадки, в горах до умеренных, преимущественно в виде снега, ночью и днем в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица, в горах сильная, днем слабые метели. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем от минус 2° до плюс 3º, в горах до минус 7º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя, нарушение электроснабжения вследствие массового включения мощных обогревательных электроприборов. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _197_ обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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