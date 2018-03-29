Оперативная обстановка на 29.03.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озёрского городского округа.
Сегодня четверг 29 марта 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 2 град. С
• атмосферное давление 729 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 95 %
• ветра северный 4 м/с.
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП
Без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время
отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 63 п.7, К.Маркса 2 п.2, Менделеева 21, Строительная 56, Строительная 57
с 9 до окончания
Луначарского 21-2п, Космонавтов 18,42, Победа 5, Мира 36 с 9 до 12 часов
Ленина 48, Уральская 16 с 9 до 15 час
Иртяшская 7-9п с 10 до 14 часов
2 В сетях электро-
снабжения
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского37, 63 п.7, К.Маркса 2 п.2, Калинина 4 с 9 до окончания
Луначарского 21-2п, К Маркса 32-3,4 п, Космонавтов 18,42, Победа 5,37, Ленина 38, 74, Мира 36 с 9 до 12 часов
Ленина 48, Уральская 16 с 9 до 15 час
Иртяшская 7-9п с 10 до 14 часов
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.
2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 29 марта 2018 года
III. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в горах в снег, местами сильные, днем в большинстве районов небольшие осадки, в горах до умеренных, преимущественно в виде снега, ночью и днем в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица, в горах сильная, днем слабые метели. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем от минус 2° до плюс 3º, в горах до минус 7º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя, нарушение электроснабжения вследствие массового включения мощных обогревательных электроприборов.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _197_ обращений граждан.
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