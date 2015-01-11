Такого больше повториться не должно!

В большинстве городов Челябинской области 28 марта прошли акции, посвященные памяти погибших в пожаре в Кемерово. Были приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В Озёрске траурная акция прошла возле Вечного огня. На ней присутствовали первые лица города, а также обычные горожане, которые решили почтить память трагически погибших посетителей ТЦ «Зимняя вишня». Молча, со слезами на глазах озерчане приносили зажжённые свечи, цветы и игрушки. Многие пришли с детьми, в том числе и с совсем маленькими. Детки как будто всё понимали, не шумели, крепко держа в руке белые шарики, которые вскоре выпустили в небо после тягостной минуты молчания.

По словам Ольги, мамы двухлетней малышки, не хочется никого судить, нужно прежде всего начать с себя. Ведь можно назвать национальной особенностью безалаберность, привычку действовать «на авось»…Да, все мы не без греха, можем позволить себе послабления, в том числе и на работе. Это такой жестокий урок, пощёчина всем…Те люди, которые допустили произошедшее, ведь это останется с ними навсегда! На их совести, в их памяти - это уже наказание, сказала в заключении молодая мама.

Родители 8-летнего Кирюши Александра и Александр рассказали ему о пожаре, о погибших детях, пояснив, что ребёнок уже всё понимает. По словам папы, Александра Афонасьева, председателя Молодёжной комиссии при ППО ПО «Маяк», ему хотелось бы сказать пару достаточно крепких слов в отношении тех, кто допустил гибель людей…но для того, чтобы такие чудовищные трагедии не повторялись, необходимо ужесточить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности! Не только рассказать, но и научить практическому применению правил поведения в экстремальных ситуациях наших детей!

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации ПО «Маяк» Олег Бьюшкин, отец двоих детей, считает, что с раннего возраста необходимо учить правильному поведению в экстренной ситуации, а самим взрослым стать ответственнее: тщательно организовывать детские мероприятия, досуг. Олег часто в торговых центрах обращает внимание на надписи «Выход» на дверях, но никогда и подумать даже не мог, что они окажутся закрытыми, как в случае с ТЦ «Зимняя вишня».

На мероприятии мы также встретили известного ведущего Владимира Зырянова, который надеется на то, что расследование пройдёт на самом высшем уровне, всех виновных накажут по всей строгости закона. Владимир много читал и смотрел выпусков новостей на тему пожара в Кемерово, разгневан действиями некоторых сотрудников, которые ушли со своего рабочего места, не предупредив посетителей торгового центра о возгорании, но восхищён теми, кто помогал детям выбраться из задымлённого помещения, а также выносил животных из контактного зоопарка. Такого больше повториться не должно! Какая трагедия для Кемерово, для всей страны…

Александра Лебедева