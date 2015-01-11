Депутаты направили средства на пожарную безопасность

29 марта состоялось очередное заседание Собрания депутатов округа. В начале сессии депутаты и все присутствующие минутой молчания почтили память жертв трагедии в Кемерово. Первым вопросом была заслушана информация о планируемых мероприятиях по противопожарной профилактике в Озерском городском округе.

Старший инспектор отдела ФГКУ «Специального управления ФПС №1 МЧС России» Руслан Шарафутдинов проинформировал депутатский корпус о том, что по поручению генеральной прокуратуры совместно с прокуратурой ЗАТО г.Озерск в округе будут проведены мероприятия по профилактике и пресечению нарушений требований пожарной безопасности. Мероприятия будут проводиться в местах массового пребывания людей, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей.

Далее начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин представил отчёт о деятельности управления по итогам 2017 года. В начале доклада он привёл данные статистики, в частности отметил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в округе выросло на десять процентов, наиболее значимые и резонансные преступления прошлого года были раскрыты:

– В зоне повышенного внимания полиции остаётся противодействие незаконному обороту наркотиков. За отчётный период выявлено 102 преступления, связанных с незаконным оборотом, из них 55 – со сбытом наркотических средств, в суд было направлено 75 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 57 человек.

Кроме того, Сергей Ревякин обратил внимание на то, что участковыми уполномоченными полиции проводится профилактическая работа, и по итогам прошлого года отмечается снижение числа преступлений, совершённых в сфере семейно-бытовых отношений. Меры, направленные на профилактику, предупреждение преступности несовершеннолетних способствовали существенному оздоровлению ситуации, связанной с подростковой преступностью. Как результат, в 2017 году количество несовершеннолетних преступников снизилось на 37 процентов.

– К сожалению, приходиться констатировать, что из года в год снижается степень ответственности родителей за воспитание детей. Предусмотренные санкции в виде предупреждения и штрафа не являются эффективными.

Как следует из доклада Сергея Ревякина, в округе созданы добровольные народные дружины «Озерская» и «Озерские автомобилисты» численностью 26 человек. В 2017 году озерские дружинники принимали участие в охране общественного порядка, в частности при проведении 32 массовых мероприятий. С их участием выявлено и раскрыто 6 преступлений и 64 административных правонарушения.

В 2017 году более чем на 26 процентов сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах, чему способствовало внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого в городе установлено 38 камер видеонаблюдения:

– В 2018 году, в связи с проведённой реформой МВД, сокращено более чем в два раза количество сотрудников ДПС, и 5 сотрудников патрульно-постовой службы, поэтому необходимо предусмотреть дальнейшее развитие комплекса «Безопасный город». Наличие видеокамер также способствует улучшению дорожно-транспортного состояния, за прошедший год общее количество ДТП снизилось почти на 22 процента. Самой актуальной проблемой на дорогах остаётся безопасность пешеходов, число ДТП с их участием снизилось, однако в 2017 году один пешеход погиб.

Далее был рассмотрен вопрос об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа.

– Проект положения был разработан на основании федерального закона об основах государственного регулирования торговой деятельности, – пояснил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло. – Документ регламентирует весь комплекс отношений, связанных с размещением и эксплуатацией временных торговых объектов. Детально определён перечень нестационарных торговых объектов, порядок, условия и алгоритм приёма заявлений по размещению этих объектов, а также процесс прекращения права на размещение НТО и порядок демонтажа объектов, которые подлежат сносу.

Данный проект решения был рассмотрен и согласован на совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по городскому хозяйству и природопользованию. Большинством голосов данное положение было утверждено.

В ходе сессии депутатскому корпусу был представлен проект корректировки бюджета округа, в котором было предложено увеличить расходы на полномочия органов местного самоуправления на общую сумму 3 696 343 рубля. Увеличение бюджетных назначений управлению имущественных отношений и управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям связано с предоставлением подведомственным муниципальным предприятиям, в частности МКУ «Озерское лесничество», МБУ «МФЦ» и МУ «Поисково-спасательная служба» субсидии на доведение минимального размера оплаты труда до уровня, установленного с 1 января текущего года. Также в рамках корректировки на один миллион рублей было увеличено финансирование муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа». Более полутора миллионов рублей направлено на актуализацию Схемы теплоснабжения в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства».

Также депутаты приняли решения по внесению изменений в четыре положения о муниципальном контроле. Данные изменения касаются использования проверочных листов (списков контрольных вопросов), которые обязаны использовать должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный, лесной контроль, контроль за сохранностью автомобильных дорог, а также контроль за использованием и охраной недр при добычи полезных ископаемых, при строительстве подземных сооружений.

Как пояснила начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов округа Елена Гребнева с данной нормотворческой инициативой к депутатскому корпусу обратился прокурор ЗАТО г. Озерск:

– Речь идёт о внедрении в практику проведения плановых проверок списков контрольных вопросов. Указанные изменения были внесены в федеральное законодательство о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора в 2017 году. Проверочные листы широко используются государственными органами. Учитывая, что на местном уровне это право, а не обязанность, прокуратурой было предложено рассмотреть возможность внедрения данной практики на территории Озерского городского округа.

Ранее предложенные проекты решений были рассмотрены и согласованы профильными депутатскими комиссиями, в ходе голосования решения по этим вопросам были приняты единогласно.

Далее большинством голосов депутаты приняли решение об утверждении Положения о конкурсе социальных проектов в 2018 году, посвящённом Году добровольца и волонтёра. Следует напомнить, что конкурс направлен на развитие в округе городской среды, проводится в целях поддержки социально значимых общественных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения. Данное решение будет опубликовано в газете «Озерский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления.

Также на сессии были рассмотрены вопросы по внесению изменений в правила землепользования и застройки и ряд вопросов имущественного характера.

В завершение заседания депутаты заслушали информацию об организации мероприятий по охране окружающей среды по итогам 2017 года, которую представила начальник отдела охраны окружающей среды Галина Смирнова.

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