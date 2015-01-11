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Депутаты направили средства на пожарную безопасность

29 марта состоялось очередное заседание Собрания депутатов округа. В начале сессии депутаты и все присутствующие минутой молчания почтили память жертв трагедии в Кемерово. Первым вопросом была заслушана информация о планируемых мероприятиях по противопожарной профилактике в Озерском городском округе.

Старший инспектор отдела ФГКУ «Специального управления ФПС №1 МЧС России» Руслан Шарафутдинов проинформировал депутатский корпус о том, что по поручению генеральной прокуратуры совместно с прокуратурой ЗАТО г.Озерск в округе будут проведены мероприятия по профилактике и пресечению нарушений требований пожарной безопасности. Мероприятия будут проводиться в местах массового пребывания людей, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей.

Далее начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин представил отчёт о деятельности управления по итогам 2017 года. В начале доклада он привёл данные статистики, в частности отметил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в округе выросло на десять процентов, наиболее значимые и резонансные преступления прошлого года были раскрыты:

– В зоне повышенного внимания полиции остаётся противодействие незаконному обороту наркотиков. За отчётный период выявлено 102 преступления, связанных с незаконным оборотом, из них 55 – со сбытом наркотических средств, в суд было направлено 75 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 57 человек.

Кроме того, Сергей Ревякин обратил внимание на то, что участковыми уполномоченными полиции проводится профилактическая работа, и по итогам прошлого года отмечается снижение числа преступлений, совершённых в сфере семейно-бытовых отношений. Меры, направленные на профилактику, предупреждение преступности несовершеннолетних способствовали существенному оздоровлению ситуации, связанной с подростковой преступностью. Как результат, в 2017 году количество несовершеннолетних преступников снизилось на 37 процентов.

– К сожалению, приходиться констатировать, что из года в год снижается степень ответственности родителей за воспитание детей. Предусмотренные санкции в виде предупреждения и штрафа не являются эффективными.

Как следует из доклада Сергея Ревякина, в округе созданы добровольные народные дружины «Озерская» и «Озерские автомобилисты» численностью 26 человек. В 2017 году озерские дружинники принимали участие в охране общественного порядка, в частности при проведении 32 массовых мероприятий. С их участием выявлено и раскрыто 6 преступлений и 64 административных правонарушения.

В 2017 году более чем на 26 процентов сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах, чему способствовало внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого в городе установлено 38 камер видеонаблюдения:

– В 2018 году, в связи с проведённой реформой МВД, сокращено более чем в два раза количество сотрудников ДПС, и 5 сотрудников патрульно-постовой службы, поэтому необходимо предусмотреть дальнейшее развитие комплекса «Безопасный город». Наличие видеокамер также способствует улучшению дорожно-транспортного состояния, за прошедший год общее количество ДТП снизилось почти на 22 процента. Самой актуальной проблемой на дорогах остаётся безопасность пешеходов, число ДТП с их участием снизилось, однако в 2017 году один пешеход погиб.

Далее был рассмотрен вопрос об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского округа.

– Проект положения был разработан на основании федерального закона об основах государственного регулирования торговой деятельности, – пояснил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло. – Документ регламентирует весь комплекс отношений, связанных с размещением и эксплуатацией временных торговых объектов. Детально определён перечень нестационарных торговых объектов, порядок, условия и алгоритм приёма заявлений по размещению этих объектов, а также процесс прекращения права на размещение НТО и порядок демонтажа объектов, которые подлежат сносу.

Данный проект решения был рассмотрен и согласован на совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по городскому хозяйству и природопользованию. Большинством голосов данное положение было утверждено.

В ходе сессии депутатскому корпусу был представлен проект корректировки бюджета округа, в котором было предложено увеличить расходы на полномочия органов местного самоуправления на общую сумму 3 696 343 рубля. Увеличение бюджетных назначений управлению имущественных отношений и управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям связано с предоставлением подведомственным муниципальным предприятиям, в частности МКУ «Озерское лесничество», МБУ «МФЦ» и МУ «Поисково-спасательная служба» субсидии на доведение минимального размера оплаты труда до уровня, установленного с 1 января текущего года. Также в рамках корректировки на один миллион рублей было увеличено финансирование муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа». Более полутора миллионов рублей направлено на актуализацию Схемы теплоснабжения в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства».

Также депутаты приняли решения по внесению изменений в четыре положения о муниципальном контроле. Данные изменения касаются использования проверочных листов (списков контрольных вопросов), которые обязаны использовать должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный, лесной контроль, контроль за сохранностью автомобильных дорог, а также контроль за использованием и охраной недр при добычи полезных ископаемых, при строительстве подземных сооружений.

Как пояснила начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов округа Елена Гребнева с данной нормотворческой инициативой к депутатскому корпусу обратился прокурор ЗАТО г. Озерск:

– Речь идёт о внедрении в практику проведения плановых проверок списков контрольных вопросов. Указанные изменения были внесены в федеральное законодательство о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля и надзора в 2017 году. Проверочные листы широко используются государственными органами. Учитывая, что на местном уровне это право, а не обязанность, прокуратурой было предложено рассмотреть возможность внедрения данной практики на территории Озерского городского округа.

Ранее предложенные проекты решений были рассмотрены и согласованы профильными депутатскими комиссиями, в ходе голосования решения по этим вопросам были приняты единогласно.

Далее большинством голосов депутаты приняли решение об утверждении Положения о конкурсе социальных проектов в 2018 году, посвящённом Году добровольца и волонтёра. Следует напомнить, что конкурс направлен на развитие в округе городской среды, проводится в целях поддержки социально значимых общественных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения. Данное решение будет опубликовано в газете «Озерский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления.

Также на сессии были рассмотрены вопросы по внесению изменений в правила землепользования и застройки и ряд вопросов имущественного характера.

В завершение заседания депутаты заслушали информацию об организации мероприятий по охране окружающей среды по итогам 2017 года, которую представила начальник отдела охраны окружающей среды Галина Смирнова.

Депутаты направили средства на пожарную безопасность

Депутаты направили средства на пожарную безопасность

Депутаты направили средства на пожарную безопасность

Депутаты направили средства на пожарную безопасность

Депутаты направили средства на пожарную безопасность

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: Собрание депутатов ОГО, противопожарная безопасность, преступность.

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