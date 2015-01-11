На Южном Урале изменился порядок создания приемных семей для пожилых граждан и инвалидов

29 марта, на заседании Законодательного Собрания Челябинской области депутаты приняли закон, изменяющий порядок создания и организации приемной семьи для пожилых граждан и инвалидов, сообщает пресс-служба министерства соцотношений области.

«Приемная семья помогает пожилым людям обрести помощников. На сегодняшний день в Челябинской области созданы 36 приемных семей, — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — В новом законе мы исключили слово «одинокий» в связи с необходимостью создания приемной семьи для граждан, не являющимися одинокими, но не имеющими родственников, способных осуществлять за ними уход. Также изменился возраст граждан, не инвалидов, принимаемых в приемную семью, стало возможным принимать семью граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе признанных недееспособными и не имеющих опекунов». Министр подчеркнула, что инвалиды I и II групп имеют право на приемную семью независимо от их возраста.

Также новым стало то, что в приемной семье теперь могут одновременно проживать несколько граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при этом договор о приемной семье заключается с каждым из них. Создание приемной семьи не допускается, если члены принимаемой семьи являются супругами, близкими родственниками — родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными, братьями и сестрами, а также усыновителями и усыновленными.

Отметим, объем обязанностей принимающего лица достаточно широк, он включает в себя: совместное проживание, обеспечение круглосуточного ухода, обеспечение надлежащих жилищно-бытовых условий и другие обязанности. В период действия договора о приемной семье принимающему лицу выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 7 тыс. 935 руб. (6 тыс. 903 руб. 45 коп. за вычетом 13% налога) за каждого члена принимаемой семьи, проживающего в приемной семье.

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