Особенные люди не могут жить без творчества

29 марта в ДК «Маяк» состоялся фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу». В одиннадцатый раз он собрал талантливых людей, без всякого сомнения, сильных духом и желанием творить добро.

Учредителями и организаторами фестиваля выступили «Культурно-досуговый центр», управление культуры, управление социальной защиты населения и общественные организации инвалидов Озерского городского округа.

Программа фестиваля началась с выставки декоративно-прикладного творчества в фойе ДК «Маяк», а продолжилась концертом участников в малом зале дворца культуры.

В этом году фестиваль собрал как никогда много участников: 26 человек представили работы по рукоделию и изобразительному искусству, 29 человек заявили о себе в номинации «Художественная самодеятельность»: пели, танцевали, читали стихи (в том числе собственного сочинения).

Жюри фестиваля возглавил исполняющий обязанности начальника управления культуры Антон Наумов, он обратился к собравшимся со словами приветствия и поддержки:

- Мероприятия такого рода проводится не для «галочки» - это очевидно. Людям с ограниченными возможностями здоровья фестиваль «От сердца к сердцу» дает возможность выразить себя, проявить свои таланты, почувствовать, что они не оторваны от общества, от внешнего мира.

Уважаемые участники! Ваше творчество многогранно, мы всегда готовы предоставить вам площадки и методическую помощь для реализации ваших талантов. Я желаю вам отличных выступлений и веры в себя!

Зрители также смогли оценить старания особенных людей, порадоваться вместе с ними их «выходу на сцену». Лауреатами в прикладном творчестве стали 12 участников, в художественной самодеятельности - 12 участников и два коллектива (20 человек).

По условиям фестиваля, который является муниципальным, его лауреаты поедут в г. Касли, где пройдет отборочный тур областного конкурса «Смотри на меня как на равного». Здесь традиционно Озерский городской округ является лидером: например, в 2017 году озерчане завоевали семь из 14 дипломов.

По мнению ведущего методиста Натальи Фоминой, курирующей Центр творчества инвалидов при "Культурно-досуговом центре", в нашем округе у людей с ограниченными возможностями здоровья тяга к самореализации растет год от года:

- На этом пути их не останавливают ни диагнозы, ни финансовые трудности, ни технические барьеры. Со своей стороны, КДЦ оказывает всю возможную поддержку, в том числе предоставляет площадки (во дворцах культуры, в здании по ул. Советская,30) для занятий и репетиций, на волонтерской основе - помощь специалистов по художественному творчеству. Сам дворец культуры «Маяк» оборудован специальными подъемниками и поручнями в рамках программы «Доступная среда».

По решению жюри лауреатами стали:

Декоративно – прикладное, изобразительное искусство

Алферова Наталья Викторовна

Антипова Ракия Курмановна

Гаврилов Евгений Александрович

Дворецких Екатерина Александровна

Кощеева Галина Николаевна

Кротова Ирина Витальевна

Лебедева Ольга Михайловна

Макарова Любовь Степановна

Рачкова Светлана Владимировна

Тюрдьо Светлана Анатольевна

Хоменко Ольга Вячеславовна

Щербакова Анна Валентиновна

Исполнительское искусство, вокал

Смирнов Валерий Васильевич

Решетникова Татьяна Викторовна

Вокальный ансамбль «Россиянка»

Капустина Мария

Пряхина Анна Витальевна

Литературно – художественное творчество

Рачкова Светлана Владимировна

Ибрагимова Маргарита, Хлыстова Алевтина

Минигараева Наталья Геннадьевна

Лепановская Зинаида Константиновна

Стрельцов Владимир Евгеньевич

Петухова Любовь Назаровна

Хореография

Танцевальный клуб «Радуга»,

Колычева Валентина Александров

Алферова Наталья Викторовна

Фото Владимира Беляева и Александра Абросимова.

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