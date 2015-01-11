Опыт озерского педагога был признан одним из лучших

Победитель муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2017», учитель истории и социальный педагог школы №30 Елена Кравченко стала призёром областного конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный».

Десятый областной конкурс классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный классный» проходил в Кыштыме с 25 по 29 марта. В этом году в нём приняли участие более тридцати классных руководителей из 28-ми муниципальных районов и городских округов Челябинской области. Озерский городской округ представляла победитель муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2017» Елена Кравченко. В рамках муниципального этапа она стала лучшей в номинации «Самый классный классный».

Программа областного конкурса включала несколько испытаний. В ходе заочного этапа оценивался опыт решения конкретной педагогической проблемы в рамках одного из направлений профессиональной деятельности классного руководителя, реализованный участником конкурса в течение последних двух лет, а также видеофильм – визитная карточка классного руководителя «Я и мой класс».

Очная часть профессионального состязания проходила на протяжении трёх дней:

26 марта участники представляли творческую презентацию «Почему я работаю классным руководителем»;

27 марта защищали свой опыт решения педагогической проблемы в рамках одного из направлений профессиональной деятельности классного руководителя «Мой профессиональный опыт»;

28 марта 10 финалистов, допущенных к последующим испытаниям, приняли участие в практической форме взаимодействия с участниками образовательных отношений «СоДействие в действии» и в импровизированном конкурсе «Диалог о воспитании».

Озерский педагог Елена Кравченко по итогам первых двух конкурсных дней вошла в число 10-ти финалистов, приняла участие во всех четырёх очных испытаниях и завоевала второе место. Достижение высокого результата стало возможным благодаря основательной подготовительной работе, в орбиту которой были включены администрация и педагоги школы № 30, специалисты управления образования администрации округа, социальные партнёры и семья Елены Владимировны. По признанию самой участницы областной конкурс стал для неё ярким запоминающимся событием, способствующим расширению профессиональных горизонтов.

Текст подготовлен управлением образования администрации округа.

Фотографии предоставлены Еленой Кравченко.

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