С родителей подростков в Снежинске требуют 5,5 млн за поджог больницы

В горсуд Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) поступил иск от Центральной медико-санитарной части № 15 к родителям двух подростков, устроивших крупный пожар в здании больницы, находящемся на капитальном ремонте.

В пресс-службе суда уточнили, что с законных представителей несовершеннолетних администрация ЦМСЧ требует взыскать солидарно свыше 5,5 млн рублей. Сумма ущерба определена на основании локальной сметы.

Напомним, в октябре 2017 года в недостроенном терапевтическом корпусе № 3 по улице Дзержинского в Снежинске произошел пожар – сгорела кровля здания на площади 300 кв. метров. Полиция установила, что виновниками возгорания стали подростки, которые на чердаке жгли пенопласт. В возбуждении дела было отказано, так как дети не достигли возраста для привлечения к уголовной ответственности. Однако собственник здания считает, что в действиях несовершеннолетних был умысел – они целенаправленно залезли на крышу, достав лестницу из подвала, и просит взыскать более 5,5 млн рублей в счет материального ущерба.

Ответчики и их представитель иск не признали, пояснив, что сумма, установленная локальной сметой, явно завышена. Дело в том, что терапевтический корпус был введен в эксплуатацию в 1961 году, с момента его закрытия для проведения ремонта прошло более 14 лет, здание имеет износ.

«Данные локальной сметы не учитывают характер износа, а рассчитывают полный объем строительных работ для возведения новой кровли», – уточнили в суде.

Кроме того, по мнению ответчиков, в здании, которое не эксплуатируется много лет, находились материалы, представляющие повышенную опасность, а истец не проводит противопожарные мероприятия, не предпринимает меры по охране территории, в связи с чем огнеборцы были вызваны не сразу, что дало дополнительное время для развития очага пожара и, следовательно, увеличения объемов ущерба. Они просили провести по делу строительно-экономическую экспертизу.

Суд удовлетворил это ходатайство, поставив перед экспертом задачу – определить размер материального ущерба на дату пожара. Производство по делу приостановлено.

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