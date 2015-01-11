Сорок тысяч за фекалии

В Новогорном пострадавшие от затопления канализацией выиграли суд у МУП ЖКХ

В посёлке Новогорном жители многоквартирного дома в течение нескольких лет страдали от недобросовестности управляющей компании. Как сказано решении Озёрского городского суда, в результате многолетнего слива из системы канализации, расположенной в подвале дома квартиры, собственниками которой они являются, подвал постоянно затоплялся фекальными водами. А поскольку квартира располагалась на первом этаже, непосредственно над местом затопления, то в их квартире создались неблагоприятные условия для проживания: повышенная влажность, сильный запах фекалий, грибок, распространение грызунов. Устав терпеть невыносимые условия, жители посёлка обратились в суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что в настоящее время система канализации отремонтирована, однако предшествующее состояние подвала создало условия распространения влаги и грибка. На основании отчёта об оценке, рыночная стоимость ущерба, причиненного в результате затопления канализационными водами подвала составила 103 000 руб. Истцы просили суд взыскать с ответчика эту сумму, а также компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., расходы по оценке экспертизы и госпошлину.

Представители МУП «ЖКХ» посёлка Новогорный с исковыми требованиями не согласились и настаивали, вины управляющей компании в произошедшем нет, а причина распространения грибка кроется в наличии в квартирах пластиковых окон, а также в укладке линолеума на деревянный пол.

Суд не согласился с доводами коммунальщиков и установил факт ненадлежащего выполнения управляющей компанией своих обязательств по договору управления многоквартирным домом по содержанию и обслуживанию общего имущества дома. С МУП «ЖКХ» взыскано в пользу истцов в счет возмещения ущерба и компенсации морального вреда по 40125 рублей.

Озёрск.ру