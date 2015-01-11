Александр Каюрин, директор МПКХ, ответит на вопросы читателей

Общий износ тепловых сетей города составляет 86%...

Количество коммунальных аварий растет. И будет расти.

Любой дом может вдруг оказаться без горячей воды и отопления.

И это уже не страшилки из оппозиционной прессы.

Это факты, признаваемые администрацией города.

А есть еще суды. Фортум против МПКХ. МПКХ против УК.

И есть долги.... Много долгов.

Кто виноват и что делать? Обсудим с директором ММПКХ Александром Михайловичем Каюриным в нашей студии 12 апреля.

Вы можете оставить в комментариях или прислать на почту [email protected] свои вопросы для Александра Михайловича.

Интервью будет доступно к просмотру в записи после 12 апреля на канале УКС-ТВ и сайте ozersk.ru.