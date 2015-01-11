Ещё раз: правила поведения при пожаре

Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Как себя вести, если пожар возник в общественном месте? Есть несколько правил, выполняя которые, вы сможете спасти свою жизнь.
Основные мероприятия, которые нужно сделать при пожаре:
Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных и спасателей (101, 112 - с мобильного, 01 - со стационарного).
Обязательно:
- В любом общественном месте запоминайте путь к выходу.
- В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нём указаны все направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных выходов и телефонов.
- Светильники зелёного цвета в коридорах и на лестничных клетках - это лампы аварийного освещения при эвакуации.
- Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие.
- Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации быстро сообщите в пожарную охрану (101, 112 - с мобильного, 01 - со стационарного).
- В темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась за стены и поручни. Дышите через влажный носовой платок или рукав.
- В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице. Электричество при тушении пожара выключат и лифты остановятся.
- Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путём отступите в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места, удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.
- Если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за собой двери (не на ключ!).
Привычка думать об опасности заранее — это такой же навык, как физподготовка, и он может оказаться полезным.