Ещё раз: правила поведения при пожаре

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Как себя вести, если пожар возник в общественном месте? Есть несколько правил, выполняя которые, вы сможете спасти свою жизнь.

Основные мероприятия, которые нужно сделать при пожаре:

Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных и спасателей (101, 112 - с мобильного, 01 - со стационарного).

Обязательно:

- В любом общественном месте запоминайте путь к выходу.

- В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нём указаны все направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных выходов и телефонов.

- Светильники зелёного цвета в коридорах и на лестничных клетках - это лампы аварийного освещения при эвакуации.

- Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие.

- Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации быстро сообщите в пожарную охрану (101, 112 - с мобильного, 01 - со стационарного).

- В темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, держась за стены и поручни. Дышите через влажный носовой платок или рукав.

- В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице. Электричество при тушении пожара выключат и лифты остановятся.

- Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путём отступите в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места, удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.

- Если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за собой двери (не на ключ!).

Привычка думать об опасности заранее — это такой же навык, как физподготовка, и он может оказаться полезным.