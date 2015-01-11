Волшебство звука в Озёрске

10 апреля 2018г. в Детской музыкальной школе №1 пройдет IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука».

Фестиваль-конкурс проходит при поддержке Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, Фонда Андрея Первозванного, Международного проекта «Великие имена искусства».

В составе жюри конкурса - именитые музыканты, признанные исполнители, уже покорившие мировые сцены. Они не только будут оценивать мастерство юных музыкантов, но и поделятся своим профессиональным опытом с участниками в ходе концертов и мастер-классов.

«Волшебство звука» - это начало большого профессионального пути многих музыкантов. Проект конкурса создан при участии Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, Международного благотворительного фонда помощи юным пианистам Владимира Крайнева, международного проекта «Великие имена искусства». Художественный руководитель конкурса - Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, член экспертного совета Международного благотворительного конкурса Владимира Спивакова, Учредитель и Президент международного проекта «Великие имена искусства» Мария Смердова.

В состав жюри конкурса входят:

Дмитрий Онищенко (фортепиано) – Лауреат Международных конкурсов «Вианна да Мотта» (2007, Лиссабон, II премия); «Три века классического романса» (2006, Санкт-Петербург, приз лучшего пианиста), в Хамамацу (2005, Япония, II премия), молодых пианистов в Энсхеде (2004, Нидерланды, I премия), имени П.И. Чайковского в Москве (2002 , V премия), памяти Владимира Горовица (2001, Киев, I премия), Владимира Крайнева (2000, Харьков, I премия).

Смердова Мария (фортепиано) — Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, член экспертного совета Международного благотворительного конкурса Владимира Спивакова, Учредитель и Президент международного проекта «Великие имена искусства»

Иван Иванов (скрипка) - Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, гастролирует в России и за рубежом, выступает на крупнейших сценах страны – в концертном зале им. П. И. Чайковского, в Большом зале Московской консерватории, в Большом зале филармонии г. Екатеринбурга. Сотрудничал с такими известными дирижерами как Эдуард Грач, Марк Горенштейн, Даниил Райскин, Филипп Чижевский и Теодор Курентзис.

Иосиф Пуриц (баян) - лауреат более тридцати международных конкурсов: Международный конкурс баянистов и аккордеонистов (Кастельфидардо, Италия 2009 г.), Международный конкурс «Трофей мира» (Спокэйн, США 2012 г.), Международный конкурс баянистов и аккордеонистов “Arrasate Hiria” (Аррасате, Испания 2011), Международный конкурс баянистов и аккордеонистов в г. Клингентале (Германия 2013), Первый Всероссийский музыкальный конкурс (Москва 2013) и т.д. Гастролировал в США, Великобритании, Канаде, Австрии, Швеции, Финляндии, Германии, Чехии, Китае, Франции, Испании, Сербии, Дании и других странах. Выступал в

Большом зале Московской консерватории, Концертном зале Чайковского (Москва), Carnegie hall (Нью-Йорк), Wigmore hall (Лондон), George Weston Recital Hall (Торонто), Nybrokajen Concert Hall (Стокгольм), National House of Vinohrady (Прага), Concert Hall of Central Conservatory of Music (Пекин), Royal Danish Academy of Fine Arts (Копенгаген), UNESCO (Париж), Зале Государственной капеллы (Санкт-Петербург).

Фестиваль-конкурс «Волшебство звука» охватывает двадцать регионов России. Уникальность его состоит в том, что жюри приезжает в города к участникам, а не наоборот. За время своей деятельности в конкурсе приняли участие около 5000 юных талантов со всей страны.

Конкурсные прослушивания продлятся весь день, 10 апреля. Ну а вечером вас ждёт настоящий праздник «большой музыки» - концерт членов жюри. Он состоится в 19.00 в Большом зале Детской музыкальной школы №1 (ул.Семенова, д.5).

Приглашаем всех жителей города на этот уникальный концерт. Всю информацию о мероприятии можно узнать по телефонам: 2-86-98; 2-51-44; 2-59-15.