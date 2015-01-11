Стартовал первый этап межведомственной операции «Дети России — 2018»

С 1 по 10 апреля 2018 года сотрудники полиции с представителями органов системы профилактики проведут совместно мероприятия по предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних.

В период проведения операции запланировано провести проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков, состоящих на профилактическом учете, будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений, а также запланировано проведение просветительских мероприятий направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни и формирование стойкого отрицательного отношения к потреблению наркотиков среди несовершеннолетних.

Уважаемые граждане! Если у вас есть информация о фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств или склонения к их употреблению, вовлечения подростков в преступную деятельность, а также сведения о содержании наркопритонов – обращайтесь по телефону «горячей линии МВД» 8(351)2688594.