Агрологистический хаб построят китайцы на Южном Урале

Китайская зерноперерабатывающая компания представила в Карталах крупный логистический терминал класса А

Китайские бизнесмены во главе с заместителем генерального директора компании Jinsha Group Вэй Хай Тином обсудили возможность инвестирования в южноуральские проекты. Принимающей стороной выступают Уральский Экономический Союз и Российско-Китайский центр по Уралу и Сибири, при поддержке Агентства инвестиционного развития области.

Высокотехнологичный склад построят в центре железнодорожного узла в Карталах. Появление здесь оптово-распределительного центра даст толчок для развития территории. Основными поставщиками зерна станут предприятия нашего региона. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей.

«Карталы — это недооцененная территория, это житница Южного Урала, соседствующая с Казахстаном. Сейчас по прямой ветке Москва-Пекин в сутки проходит мимо от 7 до 10 поездов. Их можно было бы тормозить и перенаправлять потоки грузов на Урал (Челябинск-Екатеринбург), на Оренбуржье и Казахстан (Астана-Урумчи), Магнитогорск-Уфу-Москву, — — Кроме того, идущие в основном пустые поезда обратно в Китай можно загружать южноуральской и казахстанской продукцией. Это было бы выгодно для логистических компаний, для которых этот маршрут является основным», — объясняет президент Уральского Экономического Союза Олег Витковский.

Агрологистический хаб — это современный логистический терминал класса А с многоуровневым хранением и низкотемпературными складами.

Площадь хаба составит более 43 га. Производственный цикл оптово-распределительного центра включает в себя прием зерна из автотранспорта, выгрузку в железнодорожные вагоны, сушку, доработку и хранение зерна. Предполагается, что годовой грузооборот составит 1 млн тонн. Проект позволит создать около 300 новых рабочих мест.

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