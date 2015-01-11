Дорожники защищают опасные участки на М-5 от подтопления

Специалисты управления дорог «Южный Урал» начали сезонные работы по защите участка трассы от Сатки до Челябинска от возможных разрушений во время паводка.

По данным дорожной службы, завершены работы по очистке обочин и откосов от снега и льда на всем протяжении магистрали. Кроме того, круглосуточно ведется мониторинг паводковой ситуации и патрулирование автомобильных дорог

“На особом контроле участки трассы, расположенные в низине и вблизи искусственных сооружений. Речь идет о 1747 километре М-5 (вблизи поворота на поселок Бишкиль) и 1765 километре (мост через реку Атлян)”, – уточнили в пресс-службе ведомства.

На случай подтопления специалисты заготовили 40 тонн крупнофракционного щебня, также в состоянии готовности аварийные бригады и спасательная техника.

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