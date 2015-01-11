Сотрудники ОГИБДД проверили перевозку детей!

30 марта 2018 года года сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск, совместно с представителями родительского патруля, созданного на базе МБОУ «С(К)ОШ №36», в рамках профилактического мероприятия «Весенние каникулы» провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление нарушений, допускаемых водителями при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобилей на загородных автодорогах, а также на въездах в населенные пункты.

За время проведения данного мероприятия было проверено около 160 единиц автотранспорта, проведено 19 разъяснительных бесед с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств, а также выявлено 2 нарушения правил перевозки детей, предусмотренных ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей).

Напоминаем, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.