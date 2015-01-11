Южноуральские школьники досрочно сдали ЕГЭ

На Южном Урале школьники сдали досрочные ЕГЭ по физике, биологии и иностранным языкам.
В досрочном ЕГЭ по физике приняли участие 58 человек, по биологии — 104. Установленный балл по этим предметам — 36. В рамках досрочного ЕГЭ по иностранным языкам письменную часть экзаменационной работы по английскому языку выполняли 30 южноуральцев, по французскому — 4, по немецкому — 2.
«ЕГЭ по иностранным языкам на сегодняшний день является единственным экзаменом, в котором осталась тестовая часть, — комментирует первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. — Планируется, что с 2022 года ЕГЭ по иностранному языку для российских школьников станет обязательным для получения аттестата».
Результаты экзаменов станут известны не позднее 16 апреля.
http://www.chel.aif.ru
Ключевые теги: Южный Урал, ЕГЭ, досрочная сдача.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать