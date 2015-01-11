Южноуральские школьники досрочно сдали ЕГЭ

На Южном Урале школьники сдали досрочные ЕГЭ по физике, биологии и иностранным языкам.

В досрочном ЕГЭ по физике приняли участие 58 человек, по биологии — 104. Установленный балл по этим предметам — 36. В рамках досрочного ЕГЭ по иностранным языкам письменную часть экзаменационной работы по английскому языку выполняли 30 южноуральцев, по французскому — 4, по немецкому — 2.

«ЕГЭ по иностранным языкам на сегодняшний день является единственным экзаменом, в котором осталась тестовая часть, — комментирует первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. — Планируется, что с 2022 года ЕГЭ по иностранному языку для российских школьников станет обязательным для получения аттестата».

Результаты экзаменов станут известны не позднее 16 апреля.

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