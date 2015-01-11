Закон об улучшении экологии в Челябинской области направлен в Госдуму

Проект закона об управлении качеством атмосферного воздуха, предложенный губернатором Борисом Дубровским, направлен в Госдуму, — об этом сообщил замгубернатора Сергей Сушков.

Инициатива Челябинской области получила рецензию правительства России, которая содержала ряд замечаний.

«Наши законодатели эти замечания исправили, и в настоящее время этот проект закона направлен в Госдуму РФ для рассмотрения», — отметил Сушков, добавив, что в Госдуме также ждут документа из министерства природных ресурсов и экологии РФ. Глава ведомства Сергей Донской уже пообещал, что только Челябинская область получит особые полномочия.

«Мы надеемся, что депутаты Госдумы РФ примут положительное решение, и мы станем пилотным регионом по новым мероприятиям, утвержденным законом, которые существенно улучшат атмосферный воздух в городе», — резюмировал чиновник.

Речь идет о законопроекте, который был разработан властями Южного Урала по итогам заседания Госсовета в декабре 2016 года. Тогда Дубровский предложил включить сводный расчет загрязнений, квоты концентраций загрязняющих веществ, мониторинг в жилых зонах в действующие законодательные и нормативно-правовые акты.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу. Если депутаты Госдумы примут положительное решение, новый закон по улучшению экологической ситуации будет действовать на территории только одного субъекта федерации, и это Челябинская область.

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