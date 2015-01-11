Для жителей Кыштыма рыбалка стала платной

На водоемах Кыштыма за любительскую и спортивную рыбалку отныне будут брать деньги – аншлаги с «ценниками» появились на береговых зонах озер Касарги, Яу-Балык, Теренкуль.

Нововведение противоречит Водному кодексу РФ, который гласит, что «граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно». С другой стороны, еще два года назад вступил в силу приказ № 62 министерства сельского хозяйства РФ. В пункте 10.1 говорится: «Запрещается вылов объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств – пользователей рыбоводных участков».

«В российском законодательстве вообще много противоречий, и что касается нашей отрасли – это одно из них. Тем не менее, есть постановление Верховного суда России от 12 января 2018 года, в котором признано право одного из рыбхозяйств заключать письменные согласия на вылов объектов аквакультуры. К ним, кстати, относятся не только такие ценные породы рыб, но даже плотва и окунь», – комментирует ситуацию сайту «Кыштымский рабочий» генеральный директор Кыштымского рыбоводного хозяйства Александр Новиков.

По данным Кыштымского рыбхоза, рыбалка на озерах Касарги, Яу-Балык, Теренкуль, являющихся их рыбоводными участками, стоит 300 рублей. Для инвалидов, пенсионеров и участников боевых действий – 100 рублей.

https://dostup1.ru