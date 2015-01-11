«Белая королева» – в чёрном списке

Производители фальшивого масла опять опозорили Озёрск

Использование поддельной продукции, произведённой озёрским ООО «Производственная компания «Белая королева», зафиксировано в Свердловской области. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области проведена в г. Полевской и в Сысертском районе. Объектами проверки стали детские учреждения, поставщиком продуктов для которых является местное ООО ««Комбинат общественного питания».

В ходе проверки, в числе прочего, установлено, что в питании детей использовались пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных документов. Так, продукция «Масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое», производителем которого по документам числится «Белая Королева» (Озерск, ул. Кыштымская 8 А), не соответствует требованиям регламента «О безопасности молока и молочной продукции». Экспертами выявлена фальсификация: использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел.

На «Комбинат общественного питания» был составлен протокол и наложен штраф в размере 50 000 рублей. Не согласившись с решением надзорного органа, коммерсанты обратились в Арбитражный суд Свердловской области и попытались доказать, что вся ответственность за фальсификат лежит на производителе. Изучив материалы дела, суд установил, что поставщик имел возможность выполнить условие лицензии, обеспечить соблюдение требований нормативно-правовых актов, но им не были приняты все зависящие меры для предупреждения правонарушения, контроль за соблюдением требований законодательства о лицензировании не был обеспечен.

Как ранее сообщал Озёрск.ру начальник Управления экономики администрации Озёрского городского округа Александр Жмайло, ООО «ПК «Белая королева» действительно зарегистрировано в Озёрске. В 2017 году сразу в нескольких регионах уже выявлялось распространение продукции этого предприятия, не соответствующей требованиям. Однако производственные мощности «Белой королевы» находятся за пределами ЗАТО, поэтому законных методов контролировать технологические процессы и как-то повлиять на производителя фальсификата у местных властей нет.

Озёрск.ру