Подведены итоги конкурса благотворительных социально значимых проектов

На заседании Совета по благотворительности ПО «Маяк» подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов, приуроченного к 70-летию ФГУП «ПО «Маяк».

Конкурс проводится предприятием с целью поддержки инициатив в решении актуальных социальных проблем на территории присутствия ФГУП «ПО «Маяк», популяризации достоверных знаний о ядерных технологиях, атомной энергетике и промышленности.

На конкурс некоммерческими организациями был представлен 31 проект по номинациям «Благоустройство», «Забота о ближнем», «Образование», «Культура», «Спорт».

По итогам рассмотрения заявок победителями конкурса признаны следующие проекты.

В номинации «Благоустройство»:

- «Реконструкция и модернизация теплиц» (МБУ ДО «ДЭБЦ»).

В номинации «Забота о ближнем»:

- «Мы вместе» (МБУ ДО «ДТДиМ»).

- «Оздоровление на море детей ОГО (для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из неполных многодетных семей и опекаемых)» (ОО «Женская ассоциация»).

В номинации «Образование»:

- «Лаборатория мехатроники и электрохимии» (МБОУ «Лицей №39»).

- «Легенды космоса» (МБУ ДО «ДТДиМ»).

В номинации «Культура»:

- «Издание нотного сборника произведений озерского композитора Александра Михайлова» (ГБПОУ «Озерский государственный колледж искусств»).

- «III всероссийская летняя школа «Волшебство звука» (МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1») с корректировкой бюджета.

- «С юбилеем, любимый наш Маяк» (Озерское городское отделение Челябинской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов).

- «Дизайн-проект краеведческой экспозиции» (МБУ «Городской музей»).

В номинации «Спорт»:

- «Парусная регата для детей» (АНО «Региональный центр социальных проектов «Диалог +») с корректировкой бюджета.

- «Труд» – центр спортивной жизни Озерска» (МБУ «Арена»).

По вопросам заключения договора можно обратиться по телефону (35130) 3-35-72 и по электронной почте [email protected]

https://www.po-mayak.ru