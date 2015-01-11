Подведены итоги конкурса благотворительных социально значимых проектов

На заседании Совета по благотворительности ПО «Маяк» подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов, приуроченного к 70-летию ФГУП «ПО «Маяк».
Конкурс проводится предприятием с целью поддержки инициатив в решении актуальных социальных проблем на территории присутствия ФГУП «ПО «Маяк», популяризации достоверных знаний о ядерных технологиях, атомной энергетике и промышленности.
На конкурс некоммерческими организациями был представлен 31 проект по номинациям «Благоустройство», «Забота о ближнем», «Образование», «Культура», «Спорт».
По итогам рассмотрения заявок победителями конкурса признаны следующие проекты.
В номинации «Благоустройство»:
- «Реконструкция и модернизация теплиц» (МБУ ДО «ДЭБЦ»).
В номинации «Забота о ближнем»:
- «Мы вместе» (МБУ ДО «ДТДиМ»).
- «Оздоровление на море детей ОГО (для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из неполных многодетных семей и опекаемых)» (ОО «Женская ассоциация»).
В номинации «Образование»:
- «Лаборатория мехатроники и электрохимии» (МБОУ «Лицей №39»).
- «Легенды космоса» (МБУ ДО «ДТДиМ»).
В номинации «Культура»:
- «Издание нотного сборника произведений озерского композитора Александра Михайлова» (ГБПОУ «Озерский государственный колледж искусств»).
- «III всероссийская летняя школа «Волшебство звука» (МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1») с корректировкой бюджета.
- «С юбилеем, любимый наш Маяк» (Озерское городское отделение Челябинской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов).
- «Дизайн-проект краеведческой экспозиции» (МБУ «Городской музей»).
В номинации «Спорт»:
- «Парусная регата для детей» (АНО «Региональный центр социальных проектов «Диалог +») с корректировкой бюджета.
- «Труд» – центр спортивной жизни Озерска» (МБУ «Арена»).
По вопросам заключения договора можно обратиться по телефону (35130) 3-35-72 и по электронной почте [email protected]
https://www.po-mayak.ru