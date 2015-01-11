Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 156 происшествий, возбуждено 17 уголовных дел, раскрыто 10.

26 марта в полицию обратилась пожилая жительница Озерска, 1936 года рождения с заявлением по факту попытки совершения в отношении нее мошенничества.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что женщине на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее племянник стал участником дорожно-транспортного происшествия, и предложил заплатить 60000 рублей за прекращение дела.

Пенсионерка ответила, что ей необходимо собрать требуемую сумму, на что мошенник предупредил, что позвонит позже. Вместо сбора денег женщина позвонила родственникам, которые сообщили ей, что с племянником все в порядке, ни в какое ДТП он не попадал. После чего пожилая женщина обратилась в полицию.

В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этот же день в озерскую полицию обратилась женщина с заявлением по факту попытки совершении в отношении нее мошенничества.

Женщина в своем заявлении указала, что ей на стационарный телефон позвонил, якобы, сотрудник полиции и сообщил, что ее сын на машине сбил человека. Мошенник предложил заплатить 70000 рублей за прекращение уголовного дела в отношении ее родственника.

Сначала жительница Озерска опешила, но потом спросила звонившего, неужели, в полиции Сиэтла есть русскоговорящие полицейские? Так как ее сын в настоящее время живет в США. После этого злоумышленник повесил трубку.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

26 марта в Дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился житель Озерска.

Мужчина в своем заявлении сообщил, что в начале марта в одном из интернет-магазинов по продаже техники решил приобрести автомойку «Керхер». Потерпевший оплатил товар, переведя на указанный на сайте счет деньги в сумме 11159 рублей. Через некоторое время мужчина решил

проверить состояние своей покупки, однако, интернет-магазин уже не функционировал, сайт не работал. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием телекоммуникационной сети интернет по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

28 марта сотрудники ДПС на улице Лермонтова выявили легковой автомобиль, за управлением которого находился молодой человек, 1990 года рождения. В ходе личного досмотра водителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли два свертка с веществом растительного происхождения.

Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 10 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 25 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 17 выездов.

Было составлено 224 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 35 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 17 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 30 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 135 нарушений Правил дорожного движения, выявлено 5 водителей за управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 5 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 2 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск