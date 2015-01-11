В аэропорту «Баландино» усилили меры безопасности

Новые правила безопасности начали действовать в челябинском аэропорту. Теперь будет введен более тщательный досмотр пассажиров, в том числе на рентгенографическом сканере.

Также будут изымать излишний алкоголь и табак, так как по закону стало разрешено провозить не более 3 литров спиртного и 1 блока сигарет.

Усиление контроля связано с началом нового туристического сезона и открытием рейсов на популярные пляжные направления. В частности, уже запущен рейс в турецкую Анталью. В ближайшее время из Челябинска самолеты полетят на Гоа, в Пхукет и в Тунис.

https://lentachel.ru