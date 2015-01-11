Реализация Стратегии-2035 превратит Южный Урал в регион-лидер России

К 2035 году социально-экономическое развитие, доходы населения и продолжительность жизни в Челябинской области планируется довести до уровня регионов-лидеров РФ – министр экономического развития региона Сергей Смольников представил Стратегию-2035 губернатору Борису Дубровскому

Новая стратегия социально-экономического развития определит будущее региона на ближайшие 17 лет. Документ разработан в трех вариантах – инерционном, базовом и целевом. Основные параметры целевого сценария были представлены главе региона. Стратегия предусматривает рост валового регионального продукта на 5,8% в год, который возможен за счет увеличения производительности труда

«В настоящее время средняя производительность труда в регионе составляет 733 тыс. рублей в год на одного работающего человека, при этом в Санкт-Петербурге – 1,26 млн рублей, в Свердловской области – 945 тыс., так что нам есть куда расти. Регионы-лидеры в своих стратегиях планируют рост, мы планируем их догонять, поэтому планка высока», – сообщил Сергей Смольников

Документ предусматривает рост доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом, увеличение продолжительности жизни до 77,6 лет, сохранение существующей численности и ее дальнейший рост. Заложенные в целевом варианте стратегии задачи потребуют крупных финансовых вложений – 6,4 трлн рублей за 17 лет, в том числе 435 млрд в 2019-2020 годах (за счет бюджетных средств – 55 млрд

В ближайшее время проект Стратегии-2035 будет вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном сайте Минэкономразивтия области. Затем пройдет его согласование с федеральными органами исполнительной власти, в окончательном варианте документ должен быть утвержден депутатами Законодательного Собрания до 1 января 2019 года.

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