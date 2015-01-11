Челябинский «Трактор» вылетел из борьбы за Кубок Гагарина

5 апреля 2018 года, в Челябинске сыгран четвертый матч финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Ак Барсом» – подопечные Анвара Гатиятулина уступили казанской команде со счетом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1, счет в серии до четырех побед 0:4) и выбыли из борьбы за Кубок Гагарина.

В команде Зинэтулы Билялетдинова отличились Михаил Глухов (14:08) и Антон Ландер, оформивший дубль (32:01, 59:59). Единственный гол у «черно-белых» забил Рикард Йюнге (24:50).+

Таким образом, ХК «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары СКА – ЦСКА. Последний раз казанская команда играла в финальной серии в 2015 году, уступив санкт-петербургскому СКА (1-4).

Добавим, по регламенту КХЛ сезона 2017/2018 выход в финал конференции гарантирует челябинской команде бронзовые медали.

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