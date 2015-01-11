Верующие Челябинской области готовятся встретить Пасху Христову

8 апреля православные Челябинской области будут отмечать Светлое Христово Воскресение, Пасху Господню.

Традиционно множество людей приходит на ночное пасхальное богослужение (в ночь с 7 на 8 апреля). В 23:30 (в некоторых храмах — в 23:15) совершают особую краткую службу, называемую полунощницей, в завершение которой священники заносят Святую Плащаницу в алтарь. Затем, в полночь, с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» священники выходят из алтаря. После крестного хода начинается пасхальная утреня, а затем и литургия.

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит основные богослужения Страстной седмицы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32). В том же храме архипастырь отслужит литургию в ночь на Пасху.

Напомним, в Челябинске в Пасхальную ночь запустит пять пассажирских маршрутов. Ночью в 2 часа 30 минут прихожан челябинских храмов будут ждать автобусы, которые развезут их по домам после окончания праздничной церковной службы.

По случаю Светлого Праздника митрополит Никодим по традиции обратился с посланием ко всем православным южноуральцам. «Пусть как можно дольше в наших сердцах сохраняются радость и мир Пасхи Христовой. Пусть не угасает в нас добрая ревность о спасении души, несмотря на обилие наших ежедневных дел и попечений», — пожелал верующим архипастырь.

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие.

Как и в предыдущие годы, из Иерусалима в Россию будет доставлен Благодатный огонь. Челябинские верующие смогут получить его 8 апреля на богослужении, которое начнется в 17:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Данное богослужение также возглавит митрополит Никодим.

Пасхальные торжества продлятся не один день. Целую неделю, вплоть до субботы (14 апреля), богослужения во всех храмах будут совершаться с открытыми царскими вратами в знак того, что Воскресение Христа открыло для людей Царство Небесное. А традиционными словами «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» верующие будут пользоваться вместо обычных приветствий в течение 40 дней, до отдания Пасхи (16 мая).

http://uralpress.ru