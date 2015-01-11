В преддверие Пасхи весенняя, яркая афиша событий!

Озёрск
Все выходные:
Глк «Егоза»: с 10 до 18-00, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе, услуги инструкторов для детей от 7 лет и взрослых.
Все выходные:
Центральная городская библиотека: абонемент «Юность» приглашает жителей города принять участие в акции «Журавлики Победы», которая пройдет в рамках подготовки ко Дню Победы.
Акция пройдет 8 мая вечером у памятника «Вечный огонь». Ежедневно с 11.00 до 17.00 проводится мастер-класс по оригами – изготовление бумажного журавлика. Приглашаем всех желающих принять участие в акции и почтить память павших.
7 апреля, регистрация с 10-30
Бильярдный клуб «Баскервиль»: рейтинговый турнир Марафон 4-ый тур 2-3 группа по «Пирамиде свободной».
7 апреля, 11 и 13-00
Театр кукол: премьра! "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ" - сказка-проделка. Веселая и поучительная история о дружбе Ежиков и Зайцев. (4+)
7 апреля с 12-00
Спортзал профилактория: встречаются команды «ХСК» - «Темп».
Гвоздь соревнований - в 13-30 Маяк - Челябинск и в 15-00 Горняк – Кыштым.
7 апреля, 17-00
ДК «Маяк»: концерт солистов вокального класса «Наполним музыкой сердца».
7 апреля, 18-00
ДК «Маяк»: Сергей Князев с программой «Главное – жизнь!»
7 апреля, 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Дневник горничной» (18+)
8 апреля, 11 и 13-00
Театр кукол: «Курочка Ряба» (3+)
8 апреля, 11-00
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Летучий корабль» (5+)
8 апреля, 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Дневник горничной» (18+)
8 апреля, 16-00
ДК «Маяк»: концерт ансамбля «Аюшка» «Льются песни в поднебесье».
Кыштым
Народный дом: 8 апреля, 12-00 спектакль Челябинского государственного театра кукол им.В.Вольховского «Новый Робин Бобин».
Челябинск
Все выходные:
Дворец спорта «Юность»: «Чемпионат мира по танцевальному спорту среди профессионалов по секвею латиноамериканская программа», «Кубок мира по танцевальному спорту среди профессионалов по европейской программе», «Кубок Губернатора Челябинской области»: зрителям обещают шикарное красочное шоу за которым будет интересно наблюдать.
Все выходные:
Городской сад им. А.С.Пушкина: в АкваТерраМании представлено более 90 видов животных!
Вы увидите пресноводных акул, пираний двух видов, насекомых-привидений, дружелюбных питонов и удавов, чудо-черепах, редких ящериц, детский сад у грызунов, самых маленьких 2-миллиметровых креветок, говорящего попугая Кузю, морских звёзд и ещё много других интересных животных!
7 апреля, 14-00
Парк Гагарина: городской праздник «Спортивный парк», в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять». На новой площадке уличных тренажёров пройдут конкурсы и состязания, а в завершении программы любителей спорта будет ждать сюрприз - музыкальный блок с диджеем для горячей тренировки!
7 апреля, 18-00
Музей Экспериментус приглашает посетить новую бесплатную лекцию! Что такое криптовалюта? (10+)
8 апреля, 19-00
ДК ЧТПЗ: настоящий сказочный БАЛ! Билеты от 0 до 500 р! Детям бесплатно!
Екатеринбург
Все выходные:
Колизей: кинофестиваль Франкофонии. В программе фестиваля 7 фильмов, снятых на французском языке за последние годы. Екатеринбургские зрители смогут увидеть на экране одну из самых известных французских актрис современности Карин Вьяр («21 ночь с Патти»), а также Джеймса Тьерре («Мои занятия борьбой»), талантливого внука Чарли Чаплина, уже дважды посетившего Екатеринбург во время гастролей Чеховского театрального фестиваля.
7.04 «Водный эффект» (L'effet aquatique) 2016, режиссер Сольвейг Анспах, Жан-Люк Гаже
8.04 «Сегодня» (Aujourd'hui) 2012, режиссер Ален Гомис
7 апреля, 17-00
ТЦ Свердловск, подземный паркинг: Шоу громкого звука AUTOSOUND. Будет представлено около 70 интересных автомобилей в сфере автозвука, участие принимают лучшие проекты со всего Урала.
В соревновании принимает участие категория SPL (звуковое давление), в классах: Новичок, Любитель, Профессионал, Монстр
Весь день 8-го апреля:
Исторический парк: в течение всего дня в историческом парке будут проходить мастер-классы, пасхальные ярмарки, праздничные лотереи.
Уникальные мультимединые экспозиции парка, раскрывающие всю историю нашей страны, можно будет посетить с 11:00 до 20:00.
8 апреля с 12-00
Парк им. В.В. Маяковского: день кулича!
В программе: ярмарка-продажа изделий ручной работы, концертно-развлекательная программа, тематические конкурсы, фуд-зона
8 апреля, 16-00
Детская филармония: концерт "Лига чемпионов". В преддверии Чемпионата мира по футболу Оркестр народных инструментов (абсолютный Чемпион 65-го международного конкурса молодежных оркестров в Неерпельте) приглашает на показательное выступление! Концерт «Лига чемпионов», посвященный самому любимому спорту миллионов, начнется, конечно же, со знаменитого Футбольного марша Исаака Дунаевского. Программа концерта построена по спортивному принципу: музыканты будут выступать в одиночной программе с разными инструментами, выйдут на сцену с парными номерами (дуэты домр, балалаек, аккордеонов).
Александра Лебедева