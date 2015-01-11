В преддверие Пасхи весенняя, яркая афиша событий!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 18-00, прокат оборудования, тюбинг, мангальные зоны, уютное кафе, услуги инструкторов для детей от 7 лет и взрослых.

Все выходные:

Центральная городская библиотека: абонемент «Юность» приглашает жителей города принять участие в акции «Журавлики Победы», которая пройдет в рамках подготовки ко Дню Победы.

Акция пройдет 8 мая вечером у памятника «Вечный огонь». Ежедневно с 11.00 до 17.00 проводится мастер-класс по оригами – изготовление бумажного журавлика. Приглашаем всех желающих принять участие в акции и почтить память павших.

7 апреля, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: рейтинговый турнир Марафон 4-ый тур 2-3 группа по «Пирамиде свободной».

7 апреля, 11 и 13-00

Театр кукол: премьра! "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ" - сказка-проделка. Веселая и поучительная история о дружбе Ежиков и Зайцев. (4+)

7 апреля с 12-00

Спортзал профилактория: встречаются команды «ХСК» - «Темп».

Гвоздь соревнований - в 13-30 Маяк - Челябинск и в 15-00 Горняк – Кыштым.

7 апреля, 17-00

ДК «Маяк»: концерт солистов вокального класса «Наполним музыкой сердца».

7 апреля, 18-00

ДК «Маяк»: Сергей Князев с программой «Главное – жизнь!»

7 апреля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Дневник горничной» (18+)

8 апреля, 11 и 13-00

Театр кукол: «Курочка Ряба» (3+)

8 апреля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Летучий корабль» (5+)

8 апреля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Дневник горничной» (18+)

8 апреля, 16-00

ДК «Маяк»: концерт ансамбля «Аюшка» «Льются песни в поднебесье».

Кыштым

Народный дом: 8 апреля, 12-00 спектакль Челябинского государственного театра кукол им.В.Вольховского «Новый Робин Бобин».

Челябинск

Все выходные:

Дворец спорта «Юность»: «Чемпионат мира по танцевальному спорту среди профессионалов по секвею латиноамериканская программа», «Кубок мира по танцевальному спорту среди профессионалов по европейской программе», «Кубок Губернатора Челябинской области»: зрителям обещают шикарное красочное шоу за которым будет интересно наблюдать.

Все выходные:

Городской сад им. А.С.Пушкина: в АкваТерраМании представлено более 90 видов животных!

Вы увидите пресноводных акул, пираний двух видов, насекомых-привидений, дружелюбных питонов и удавов, чудо-черепах, редких ящериц, детский сад у грызунов, самых маленьких 2-миллиметровых креветок, говорящего попугая Кузю, морских звёзд и ещё много других интересных животных!

7 апреля, 14-00

Парк Гагарина: городской праздник «Спортивный парк», в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять». На новой площадке уличных тренажёров пройдут конкурсы и состязания, а в завершении программы любителей спорта будет ждать сюрприз - музыкальный блок с диджеем для горячей тренировки!

7 апреля, 18-00

Музей Экспериментус приглашает посетить новую бесплатную лекцию! Что такое криптовалюта? (10+)

8 апреля, 19-00

ДК ЧТПЗ: настоящий сказочный БАЛ! Билеты от 0 до 500 р! Детям бесплатно!

Екатеринбург

Все выходные:

Колизей: кинофестиваль Франкофонии. В программе фестиваля 7 фильмов, снятых на французском языке за последние годы. Екатеринбургские зрители смогут увидеть на экране одну из самых известных французских актрис современности Карин Вьяр («21 ночь с Патти»), а также Джеймса Тьерре («Мои занятия борьбой»), талантливого внука Чарли Чаплина, уже дважды посетившего Екатеринбург во время гастролей Чеховского театрального фестиваля.

7.04 «Водный эффект» (L'effet aquatique) 2016, режиссер Сольвейг Анспах, Жан-Люк Гаже

8.04 «Сегодня» (Aujourd'hui) 2012, режиссер Ален Гомис

7 апреля, 17-00

ТЦ Свердловск, подземный паркинг: Шоу громкого звука AUTOSOUND. Будет представлено около 70 интересных автомобилей в сфере автозвука, участие принимают лучшие проекты со всего Урала.

В соревновании принимает участие категория SPL (звуковое давление), в классах: Новичок, Любитель, Профессионал, Монстр

Весь день 8-го апреля:

Исторический парк: в течение всего дня в историческом парке будут проходить мастер-классы, пасхальные ярмарки, праздничные лотереи.

Уникальные мультимединые экспозиции парка, раскрывающие всю историю нашей страны, можно будет посетить с 11:00 до 20:00.

8 апреля с 12-00

Парк им. В.В. Маяковского: день кулича!

В программе: ярмарка-продажа изделий ручной работы, концертно-развлекательная программа, тематические конкурсы, фуд-зона

8 апреля, 16-00

Детская филармония: концерт "Лига чемпионов". В преддверии Чемпионата мира по футболу Оркестр народных инструментов (абсолютный Чемпион 65-го международного конкурса молодежных оркестров в Неерпельте) приглашает на показательное выступление! Концерт «Лига чемпионов», посвященный самому любимому спорту миллионов, начнется, конечно же, со знаменитого Футбольного марша Исаака Дунаевского. Программа концерта построена по спортивному принципу: музыканты будут выступать в одиночной программе с разными инструментами, выйдут на сцену с парными номерами (дуэты домр, балалаек, аккордеонов).

Александра Лебедева