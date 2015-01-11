Общественники провели занятия для личного состава озерской полиции

В рамках проведения Единого дня государственного правового информирования в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск представитель Общественного совета Наталья Алаторцева провела для полицейских лекцию по теме: «Психологические аспекты формирования профессиональных качеств сотрудника полиции».

Наталья Валерьевна отметила, что деятельность полиции всегда находилась и находится под пристальным вниманием общества, поскольку она в той или иной мере затрагивает интересы всех его членов. Профессиональная деятельность сотрудников полиции принадлежит к разряду сложных, предъявляющих очень высокие требования к работникам правоохранительных органов. От правоохранителей требуется быть в постоянной и высокой мобилизации всех своих человеческих ресурсов для выполнения служебных задач, поддержания постоянной готовности к их решению.

Общественный совет при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск принимает активное участие в организации и проведении занятий по правовой подготовке для личного состава озерской полиции. Такие мероприятия вносят большой вклад в формирование личности сотрудника полиции, его профессиональных качеств и навыков.