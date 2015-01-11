9 апреля в информационном центре ПО «Маяк» состоится открытие фотовыставки Фаиля Абсатарова «Родные просторы»

9 апреля в 12:00 в информационном центре ПО «Маяк» состоится открытие фотовыставки Фаиля Абсатарова «Родные просторы». Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, член Союза фотохудожников России Фаиль Абсатаров неоднократно представлял свои работы в российских и международных выставках и фотофестивалях, становился победителем различных конкурсов, его снимки отмечены многочисленными дипломами и почетными грамотами.

Коллекция работ, размещенная в фойе информационного центра ПО «Маяк», – это своего рода рассказ фотохудожника об окружающей нас природе, в том числе дикой, о красивом и гармоничном мире, в котором мы живем.

Работа фотовыставки «Родные просторы» продлится в информационном центре ПО «Маяк» (пр. Ленина, 32а) до 30 апреля. Приглашаем озерчан и гостей города посетить экспозицию с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 3-35-72 и 3-35-92.