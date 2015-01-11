Озерские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

В ночное время 4 апреля пожилой жительнице Озерска на сотовый телефон позвонил неизвестный молодой человек, который представился ее сыном и что он находится в полиции, после чего передал трубку якобы следователю. Мошенник, сообщил, что ее сын при задержании сотрудниками полиции оказал сопротивление и в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Женщине было предложено компенсировать причиненный ее сыном ущерб.

Пенсионерка согласилась и перевела 53000 рублей на указанный мошенниками номер, после этого ей было сказано, что ее сына вскоре привезут к ней домой. Прождав некоторое время, потерпевшая попыталась дозвониться до своего сына, однако он не отвечал. Пожилая женщина приехала к нему домой и узнала, что с ним все в порядке, никто его не задерживал, он в это время спал.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

Следует понимать: если незнакомый человек звонит Вам и требует от Вас деньги – это мошенник!

Если вы разговариваете якобы с представителем правоохранительных органов, спросите, из какого он отделения полиции. После звонка следует набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.

Уважаемые граждане, обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях.

Будьте бдительны и внимательны!

Заместитель начальника УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Урих