Озёрские «Журавлики Победы»

Нам завещано помнить о павших,

О защитниках нашей земли.

Души светлые чистые ваши

Унесли в небеса журавли...

Абонемент «Юность» Центральной городской библиотеки Озёрска приглашает жителей города принять участие в акции «Журавлики Победы», которая пройдет в рамках подготовки ко Дню Победы.

Акция пройдет 8 мая вечером у памятника «Вечный огонь».

Белый журавлик – это символ вечной памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Для проведения акции необходимо сделать большое количество бумажных журавликов.

Для всех желающих ежедневно с 11.00 до 17.00 на абонементе «Юность» проводится мастер-класс по оригами – изготовлению бумажного журавлика.

Приглашаем горожан принять участие в акции и почтить память павших.

Акция проводится при поддержке отдела по делам молодёжи Администрации Озёрского городского округа.