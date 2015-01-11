Озёрские «Журавлики Победы»

Нам завещано помнить о павших,
О защитниках нашей земли.
Души светлые чистые ваши
Унесли в небеса журавли...
Абонемент «Юность» Центральной городской библиотеки Озёрска приглашает жителей города принять участие в акции «Журавлики Победы», которая пройдет в рамках подготовки ко Дню Победы.
Акция пройдет 8 мая вечером у памятника «Вечный огонь».
Белый журавлик – это символ вечной памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Для проведения акции необходимо сделать большое количество бумажных журавликов.
Для всех желающих ежедневно с 11.00 до 17.00 на абонементе «Юность» проводится мастер-класс по оригами – изготовлению бумажного журавлика.
Приглашаем горожан принять участие в акции и почтить память павших.
Акция проводится при поддержке отдела по делам молодёжи Администрации Озёрского городского округа.
Ключевые теги: журавлики победы, ОГО, День Победы.
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