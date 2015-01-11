В Красноярске состоялся чемпионат России на короткой воде (в 25 метровом бассейне) для спортсменов с ПОДА. На старт вышли 285 спортсменов из 36 субъектов РФ, а также пловцы из Донецкой народной республики.

В составе Челябинской области в соревнованиях принял участие и озёрский спортсмен Александр Лопаткин.

Александр является победителем Первенства России сезона 2016. Не смотря на то, что параплавец был одним из самых молодых участников чемпионата, он показал хорошие результаты и выполнил норматив мастера спорта на дистанции 100 место брассом (здесь он взял 7-е место). На дистанции 100 метров баттерфляем спортсмен был на 8-м месте, 100 метров на спине – на 10-м месте, 50 метров вольным стилем – 11 место, 200 метров комплексным плаванием – 15 место.

Впереди у Саши Чемпионат страны на «длинной» воде – в 50-метровом бассейне, который состоится уже в мае в Московской области.