Итоги апрельских рейдов

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 6 апреля 2018 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовое мероприятие и массовая отработка по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющих права на управление ТС.

За период проведения данных мероприятий было проверено более 200 транспортных средств. Из них выявлен водитель, не имеющий права на упраление транспортным средством, а также один водитель, управляющий автомобилем будучи лишенным права управления транспортным средством. В отношении последнего составлен административный материал по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов).

ВНИМАНИЕ!!!

Вступил в силу новый приказ МВД РФ №139 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств». Новые правила предусматривают возможность предоставить свой автомобиль на осмотр сразу по прибытию в подразделение, если владелец транспортного средства обратился через Единый портал государственных услуг с электронным заявлением. Раньше, граждане подходили в назначенное время к работающему окну, получали распечатанное заявление и только потом осуществляли осмотр, теперь первая процедура исключена.

Так же, не требуется предоставлять полис ОСАГО, достаточно назвать только номер и дату получения документа, кем выдан, информация будет подтверждена в электронной базе данных.

Упрощен порядок регистрации автотранспорта VIN, который пострадал от коррозии. Такие автомобили при возможности идентификации экспертом можно поставить на учет, а в ГИБДД внесут отметку в ПТС.

Но самое важное, согласно вышеуказанному приказу расширен перечень оснований для отказа в регистрационных действиях автомобиля. Не подлежат регистрации транспортные средства в следующих случаях: обнаружены признаки скрытия подделки, изменения, уничтожения индефикационных номеров, узлов, агрегатов (кузова, рамы, кабины, двигателя), либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям указным в представленных документах, а также при наличии сведений о нахождении ТС в розыске или наличие сведений о смерти владельца автомобиля, неуплата государственной пошлины, признание недействительным паспорт транспортного средства.

По аннулированию регистрации по вопросу утилизации автотранспорта, собственник ТС обязан предоставить свидетельства (справку) об утилизации своего автомобиля.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск