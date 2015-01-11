Евгений Щербаков: «Мониторинг ситуации на озере Иртяш будет продолжен»

9 апреля на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков прокомментировал итоги работы комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава округа напомнил, что 6 апреля в администрацию округа от руководства МУП «Кыштымводоканал» поступила информация о превышении допустимой концентрации хлорсодержащих веществ в канализационной системе города Кыштыма. Следует отметить, что озеро Сазоново, куда поступают стоки, протоками соединено с озером Большая Нанога, которое, как известно, связано с Иртяшом, питьевым водоёмом Озерского городского округа.

– Информация поступила в пятницу в 10:45, в связи с этим оперативно была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, – подчеркнул Евгений Щербаков. – К решению данной проблемы были подключены надзорные и правоохранительные органы, администрация Кыштыма. Также мы обратились к правительству Челябинской области с инициативой по созданию рабочей группы и проведению постоянного мониторинга сложившейся ситуации. Одновременно с заседанием комиссии специалисты санитарно-эпидемиологического контроля и МЧС взяли пробы воды на содержание хлора. Экспресс-анализы показали отрицательный результат – хлор не обнаружен. На сегодняшний день официальные результаты исследования, которое было проведено Роспотребнадзором Челябинской области, подтверждают информацию о том, что отклонений по качеству воды не выявлено. Тем не менее, мониторинг ситуации будет продолжен, в настоящее время поиском источника загрязнения занимаются соответствующие службы.

Далее Евгений Щербаков перешёл к планам на предстоящую неделю, на которую запланированы культурные мероприятия и события, приуроченные ко Дню космонавтики.

– Сегодня в театре «Наш дом» состоится пасхальный концерт «Чудо весны», который проводится при поддержке Группы компаний ЧТПЗ. Я думаю, что многие горожане его посетят и по достоинству оценят это красивое и интересное мероприятие. Завтра, 10 апреля в детской музыкальной школе №1 состоится отборочный тур фестиваля-конкурса «Волшебство звука». Этот масштабный фестиваль стал традиционным для Озерска, в этом году в нём примут участие более семидесяти юных музыкантов.

На 11 и 12 апреля запланирован приезд делегации в рамках проекта «Легенды космоса». Озерск посетят восемь представителей Федерации космонавтики, они примут участие в многочисленных встречах со школьниками и жителями Озерского городского округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35504/