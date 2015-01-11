Жителей Озерска напугал массовый мор рыбы

Рыба погибает на озере Большая Нанога
Тревогу местные жители забили в социальных сетях. Озеро Большая Нанога в Озерске покрылось мертвой рыбой. "Набережная на Гайдара, район гаражей. Тысячи дохлых мальков на берегу. Запах ужасный", - пишет один из горожан в группе "Подслушано в Озерске".
В администрации Озерска пояснили, что массовый мор рыбы произошел из-за нехватки кислорода в маловодный период. Гибель рыбы происходит не первый год.
"У нас в течение последних двух лет проводит исследования институт водных ресурсов, который анализирует причины и следствия. Это масштабное исследование, и скоро мы будем понимать более детально, какие меры предпринимать",- рассказали информационному агентству "Новости УрФО" в мэрии.\
http://www.naurfo.ru/news/46345
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