Кузнец из Озерска кует вишневое дерево в память о погибших в Кемерове

Житель Озерска принимает участие в создании кованого вишневого дерева в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» – высота скульптуры достигнет 4,5 метров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В создании памятного дерева из железа примут участие кузнецы со всей России. Крупные ветки и сам ствол вишневого дерева изготовят мастера Ульяновской гильдии кузнецов, а маленькие веточки с вишенками – кузнецы со всей России. «Кузнецы и художники делают вишни размером 40-45 мм, длиной веточки 200-250 мм и отправляют в Ульяновск», — сказала и.о. президента Союза кузнецов Мария Круглова.

Первые кованые изделия в память о жертвах трагедии уже летят из разных уголков России, в том числе, из Озерска. Член Ассоциации кузнецов России и призер Чемпионата по художественной ковке Андрей Рыбин на своей странице в соцсетях уже разместил фото готовой веточки с вишней.

Место для установки памятного дерева общим весом около 700 кг городские власти планируют выбрать летом.

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