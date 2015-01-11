Новости Службы спасения

Происшествия за минувшую неделю в Озёрском городском округе.

06 апреля 2018 в 18.59 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от озерчанина с просьбой отрыть дверь квартиры его матери (86 лет, не отвечает на звонки), проживающей по пр. Карла Маркса. На место происшествия выехали спасателей и представители УВД. Спасатели в присутствии полиции вскрыли дверь квартиры слесарным инструментом. В квартире спасатели обнаружили безжизненное тело пожилой женщины, которое и передали полиции.

07 апреля 2018 в 10.40 к спасателям обратился озерчанин и попросил открыть дверь его квартиры, т.к. потерял ключи. По адресу выяснилось, что мужчину не пускает домой жена. Спасатели вскрывать квартиру не стали, оставив супругов улаживать семейный конфликт самостоятельно.

В 19.55 к спасателям обратилась озерчанка, проживающая по ул. Кирова. с просьбой вскрыть межкомнатную дверь: сломался замок, а из комнаты звонившая с малолетней внучкой не могут выйти уже несколько часов.

В 20.05 спасатели проникли в квартиру через окно, отогнув оконную решетку. Межкомнатный замок вскрыли слесарным инструментом. С бабушкой и внучкой за это время ничего не случилось.

Если есть угроза жизни или здоровью – звоните 112 с мобильного телефона.