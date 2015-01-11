Бронзу Кубка Гагарина вручили игрокам «Трактора»

Хоккейный клуб «Трактор» получил бронзовые медали Кубка Гагарина. Об этом сообщил форвард «Трактора» Виталий Кравцов в своём Instagram. Он опубликовал фото с бронзовыми медалями Кубка Гагарина. На встрече присутствовали хоккеисты и весь тренерский состав. Таким образом в регионе подвели итоги завершившегося сезона. Челябинцы проиграли в финале Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» всухую (4:0). https://lentachel.ru

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +