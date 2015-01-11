Бронзу Кубка Гагарина вручили игрокам «Трактора»

Хоккейный клуб «Трактор» получил бронзовые медали Кубка Гагарина.
Об этом сообщил форвард «Трактора» Виталий Кравцов в своём Instagram.
Он опубликовал фото с бронзовыми медалями Кубка Гагарина.
На встрече присутствовали хоккеисты и весь тренерский состав. Таким образом в регионе подвели итоги завершившегося сезона.
Челябинцы проиграли в финале Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» всухую (4:0).
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Ключевые теги: Трактор, Кубок Гагарина, бронза.
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