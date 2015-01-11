В Озёрске откроется весенняя выставка

В этом году цветы в Озерске появятся гораздо раньше привычного срока. И случится это на персональной выставке картин российской художницы Марины Кутявиной – живописца, графика, автора книжных иллюстраций и украшений.

15 апреля в 15:00 в Центральной городской библиотеке состоится открытие выставки «Где-то там цветок» художницы Марины Кутявиной.

Марина приедет на открытие и сама представит посетителям свои работы.

Об авторе:

Марина Кутявина – член Союза Художников России и Международной Ассоциации Изобразительных Искусств – АИАП ЮНЕСКО. Родилась в 1970 г. в Екатеринбурге. В 1999 г. закончила художественно-графический факультет НТГПИ. С 1994 г. участвует в выставках как в России, так и за рубежом. Творческий псевдоним Mariku. Картины хранятся в частных и музейных коллекциях по всему миру.

Сайт художницы: http://www.mariku.ru/gal07.html