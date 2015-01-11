Компания-призрак требует с МПКХ двести миллионов

Обанкроченное Озёрское коммунальное хозяйство продолжает судебные разбирательства

В Арбитражном суде Челябинской области состоялось очередной раунд затянувшегося противостояния управляющей компании «Озёрское коммунальное хозяйство» и Муниципального предприятия коммунального хозяйства Озёрского городского округа.

Напомним, процедура банкротства в отношении УК «ОКХ» была запущена в 2013 году и в 2016 году завершилась признанием крупнейшего оператора на рынке ЖКХ закрытого города несостоятельным (банкротом). В течение почти пяти лет судебные заседания с участием представителей ОКХ проводятся в различных инстанциях регулярно. Основной темой разбирательств являются попытки компании-банкрота оспорить договора и сделки поставки ресурсов, оплаты услуг и т.д. с целью взыскать с коммунальщиков Озёрска якобы незаконно полученные с населения средства.

На прошедшем заседании Арбитражного суда рассматривалось заявление конкурсного управляющего ОКХ Анжелы Юдиной, в котором она просит признать недействительными платежи, осуществлённые жителями многоквартирных домов, находящихся под управлением УК «ОКХ», в течение полугода до начала процедуры банкротства. Речь в заявлении Юдиной идёт о 311 домах в «старом» городе и на ДОКе, а также платежах населения за холодную и горячую воду, отопление и канализацию. Управляющий недействующей компании также просит применить последствия признания недействительными этих платежей и взыскать их с МПКХ в пользу ОКХ.

Несмотря на то, что заявление Юдиной о 200 млн. рублей являлось предметом уже не одного судебного заседания в течение нескольких месяцев, Арбитраж и на этот раз не принял окончательное решение. Причиной переноса заседания стало ходатайство, поступившее от самой заявительницы. Суд ходатайство удовлетворил и определил: назначить следующее заседание на 6 июня, а до этой даты истребовать у «Челябинвестбанка» сведения о перечислении в адрес МПКХ денежных средств с граждан Озерска. Сведения должны быть представлены с разбивкой помесячно и подробно по всем 311 домам, на бумажном носителе.

Озёрск.ру